مجلس السلم الإفريقى: نزوح أكثر من 700 ألف شخص بسبب القتال فى السودان

جدة - نرمين السيد - وشدد مجلس السلم والأمن الإفريقى على أنه "لا حل عسكريًا للأزمة السودانية"، داعيًا لوقف القتال فورًا ودون شروط مسبقة.
ودعت الشرطة السودانية متقاعديها، اليوم السبت، للتسلح لأجل تأمين الأحياء وبسط الأمن، محذرة من أن بعض الأطراف تسعى للوقيعة بينها وبين الجيش الوطنى للبلاد، ومؤكدة أنها تعمل مع الجيش فى تناغم تام وتنسيق محكم.
ويواجه السودان اشتباكات عنيفة منذ 15 أبريل الماضى، بعدما تحركت ميليشيا الدعم السريع للانقلاب على الجيش السودانى، ونشبت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، لاسيما فى العاصمة الخرطوم.
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