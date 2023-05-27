العالم اليوم - مزقت جسده وابتلعت أشلاءه.. رجل ضحية لـ 40 تمساحا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 مايو 2023 01:19 مساءً - قتل رجل كمبودي بعد سقوطه في حظيرة تجمع 40 تمساحا بمزرعة خاصة.

وكان لوان نام، 72 عاما، يحاول إخراج تمساح من إحدى الأقفاص باستخدام عصا، قبل أن يمسك التمساح بالعصا ويسحب الرجل للداخل.

والتفت التماسيح حول الرجل ممزقة جسده إلى أشلاء.

وقال قائد شرطة سيم ريب في كمبوديا لوكالة "فرانس برس": "أمسك التمساح بالعصا، مما تسبب في شد الرجل داخل الحظيرة".

وأضاف أن إحدى ذراعي الرجل عضتها التماسيح وابتلعتها.

ويتم الاحتفاظ بالزواحف في كمبوديا من أجل بيضها وجلودها.