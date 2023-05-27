العالم اليوم - ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف البحرين مع نظرة "إيجابية"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 مايو 2023 02:16 مساءً - أكدت مؤسسة ستاندرد آند بورزللتصنيفات الائتمانية، تصنيف البحرين عند "‭B+/B‬" مع الإبقاء على نظرة مستقبلية "إيجابية".

وكان الاقتصاد البحريني قد سجل نموا ملحوظا في 2022 بلغ 4.9 بالمئة، محققا بذلك أعلى نسبة نمو منذ 2013 مدعوما بالنمو الملحوظ في القطاع غير النفطي.

وذكر صندوق النقد الدولي مؤخرا أن زخم الإصلاحات المالية وارتفاع أسعار النفط العام الماضي ساهم في دعم المالية العامة لدولة البحرين.

وتوقع الصندوق انخفاض نسبة البطالة في البحرين إلى 4.4 في المئة خلال العام الحالي 2023 بعد أن انخفضت إلى نحو 5.4 بالمئة في يناير الماضي مقابل 7.7 بالمئة في 2021.

وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، فإنه من المتوقع أن يتراجع معدل النمو في البحرين هذا العام إلى 2.7 بالمئة في ظل تقلبات أسعار النفط والاضطرابات الاقتصادية العالمية.