العالم اليوم - كيف حشد أردوغان وكليجدار أوغلو أنصارهما قبل موقعة الحسم؟

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 مايو 2023 03:22 مساءً - وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو رسائل إلى أنصارهما قبل جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، المقررة يوم غد الأحد.

وفي الجولة الأولى، حصل أردوغان على 49.52 في المئة من الأصوات، مقابل 44.88 بالمئة لأوغلو، مرشح تحالف المعارضة الذي يضم ستة أحزاب.

وبينما يتمتع أردوغان بفرصة جيدة للفوز في جولة الإعادة بعد إخفاقه في تحقيق فوز مباشر في الجولة الأولى قبل أسبوعين، بات منافسه كمال كليجدار أوغلو يتبنى وعودا جديدة في محاولة لتغيير مسار السباق الانتخابي.

أردوغان يناشد "كل مواطن"

جاء في تغريدة نشرها الرئيس التركي اليوم السبت على حسابه الرسمي في تويتر:

أناشد كل فرد في دولتي: فلنذهب غدا إلى صناديق الاقتراع معا من أجل انتصار تركيا العظيم.

دعونا نعكس الإرادة التي تجلت في البرلمان في انتخابات 14 مايو، بقوة أكبر بكثير هذه المرة.

كليجدار أوغلو يؤكد على الوعود

قبل بدء الصمت الانتخابي، نشر كليجدار أوغلو عدة مقاطع فيديو على حسابه الرسمي في تويتر، كشف فيها وعودا جديدة: