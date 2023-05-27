وذكرت وزارة الخارجية الروسية - فى بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن موسكو تمتلك معلومات تفيد بحشد التشكيلات المسلحة الأوكرانية بالقرب من ترانسنيستريا (بريدنيستروفيا).
وأضافت أن "موسكو لا تستبعد أى سيناريو لتطور الأوضاع فى المنطقة بالنظر إلى نهج السلطات الأوكرانية فى تصعيد النزاع"، مؤكدة أن "روسيا تراقب عن كثب الأوضاع هناك".
وفى أوكرانيا، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكرانى يورى مالاشكو، اليوم السبت، أن امرأه مسنة لقت حتفها جراء قيام الجيش الروسى بقصف الإقليم 108 مرات خلال الليلة الماضية.
وذكر مالاشكو - فى تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية - أن الروس استهدفوا 16 بلدة وقرية سلمية فى الإقليم، مما أسفر عن مقتل امرأة تبلغ من العمر 73 عامًا فى ساحة منزلها وإصابة امرأتين فى بلدة هوليايبول. ومن بين الهجمات كان هناك 96 حالة قصف مدفعى فى هوليايبول".
يشار إلى أن (ترانسنيستريا) هى دولة انفصالية فى الشريط الضيق بين نهر دنيستر والحدود الأوكرانية، ومعترف بها دوليًا فى الوقت الحالى كجزء من مولدوفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسكو: سنرد بقوة على أى استفزازات فى «ترانسنيستريا» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.