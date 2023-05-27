موسكو: سنرد بقوة على أى استفزازات فى «ترانسنيستريا»

جدة - نرمين السيد - حذّرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، من أن موسكو سترد بقوة حال تنفيذ كييف استفزازات فى ترانسنيستريا، مشيرة إلى أن روسيا ستضمن حماية مواطنيها وبعثة حفظ السلام هناك.





وذكرت وزارة الخارجية الروسية - فى بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن موسكو تمتلك معلومات تفيد بحشد التشكيلات المسلحة الأوكرانية بالقرب من ترانسنيستريا (بريدنيستروفيا).

وأضافت أن "موسكو لا تستبعد أى سيناريو لتطور الأوضاع فى المنطقة بالنظر إلى نهج السلطات الأوكرانية فى تصعيد النزاع"، مؤكدة أن "روسيا تراقب عن كثب الأوضاع هناك".

وفى أوكرانيا، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكرانى يورى مالاشكو، اليوم السبت، أن امرأه مسنة لقت حتفها جراء قيام الجيش الروسى بقصف الإقليم 108 مرات خلال الليلة الماضية.

وذكر مالاشكو - فى تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية - أن الروس استهدفوا 16 بلدة وقرية سلمية فى الإقليم، مما أسفر عن مقتل امرأة تبلغ من العمر 73 عامًا فى ساحة منزلها وإصابة امرأتين فى بلدة هوليايبول. ومن بين الهجمات كان هناك 96 حالة قصف مدفعى فى هوليايبول".

يشار إلى أن (ترانسنيستريا) هى دولة انفصالية فى الشريط الضيق بين نهر دنيستر والحدود الأوكرانية، ومعترف بها دوليًا فى الوقت الحالى كجزء من مولدوفا.