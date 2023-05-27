أوكرانيا: نقص الغذاء بمستوطنات خيرسون

جدة - نرمين السيد - وقال المركز الأوكرانى فى بيان - وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية: "تم تسجيل أسوأ حالة فى منطقة نوفوترويتسكى حيث يوجد نقص فى المنتجات الغذائية والضروريات فى جميع مستوطناتها". وطالب مركز المقاومة الوطنى سكان تلك الأراضى بالإبلاغ عن أماكن وتحركات المحتلين للعمل على تحرير مستوطناتهم.

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