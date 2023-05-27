حلف الناتو يحث كوسوفو على تهدئة التوترات مع صربيا

جدة - نرمين السيد - ويأتى نداء الناتو فى اليوم التالى لدخول حكومة صربيا عنوة إلى مبانى البلدية، لتنصيب رؤساء بلديات فى مناطق سكانها من أصول صربية فى شمال البلاد، ما أدى لوقوع اشتباكات أمس الجمعة، بين شرطة كوسوفو والمحتجين المعارضين لرؤساء البلديات من أصل ألبانى.

واضطرت صربيا لوضع جيشها فى أعلى درجات التأهب ونقل وحداتها إلى مناطق قريبة من الحدود فى أعقاب إندلاع تلك الاشتباكات.

وفى بيان عبر "تويتر"، قالت أوانا لونجيسكو، المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسى: "نحث المؤسسات فى كوسوفو على وقف التصعيد على الفور وندعو جميع الأطراف لحل الموقف من خلال الحوار".

وأضافت أن قوة حفظ السلام بقيادة الحلف فى كوسوفو التى يبلغ قوامها 3800 فردًا، ستظل فى حالة يقظة.