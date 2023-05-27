أوكرانيا تفرض عقوبات ضد 51 مواطنا و220 شركة فى روسيا ودول أخرى

جدة - نرمين السيد - وأشار زيلينسكى فى مرسوم رئاسى - نُشر على الموقع الرسمى للرئاسة الأوكرانية - إلى أن مجلس الأمن القومى والدفاع الأوكرانى قرر فرض إجراءات تقييدية شخصية واقتصادية وغيرها ضد 51 مواطنا روسيا و220 كيانًا قانونيًا فى روسيا ودول أخرى.

ووفقا للقرار، فإنه تم فرض عقوبات ضد شركة "جيه إس سى للتجارة والسكك الحديد"، وشركة "تقنيات زيوت التشحيم المبتكرة"، وشركة "أبورون ريجيستر" للتسجيل والسجلات المالية.

وفرض زيلينسكى أيضا عقوبات ضد شركات قبرصية على رأسها شركة "سيرش لوكاشن"، وشركة "لوكال سيرش"، بالإضافة إلى الشركة التشيكية "نافيتيل"، وكذلك فرعها فى أوكرانيا "نافيتيل أوكرانيا".

وتأتى تلك العقوبات الأوكرانية بعد نحو شهر من فرض زيلينسكى عقوبات اقتصادية وتقييدية ضد 40 فردا و382 كيانا قانونيا روسيا فى 22 أبريل الماضى.