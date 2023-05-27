خبير تايوانى: الولايات المتحدة قد تزود تايوان بأسلحة فائضة لتعزيز دفاعاتها

جدة - نرمين السيد - وأضاف سو فى تصريحات -وفق ما نقلته صحيفة تايوان نيوز اليوم السبت- أنه من خلال برنامج "المعدات الدفاعية الزائدة"، يمكن نقل الأسلحة والمعدات الفائضة إلى الدول الحليفة التى تحتاج إليها.

وتعليقًا على إمكانية قيام الجيش الأمريكى بإنشاء مخزون إقليمى للطوارئ فى تايوان، قال سو إن المساعدات العسكرية الأمريكية ومخزون الطوارئ هما مفهومان مختلفان.

وأوضح أن المساعدات العسكرية هى هدية، فى حين أن المخزون يتكون من معدات يملكها الجيش الأمريكى مخزنة فى تايوان، وقال إن مخزون الطوارئ سيشير إلى زيادة كبيرة فى إمكانية التعاون العسكرى الأمريكى فى الدفاع عن تايوان.

وفى 24 مايو، وصلت مجموعة من صواريخ ستينجر الأمريكية الصنع والمعدات ذات الصلة إلى تايوان. وتبلغ قيمة الشحنة 500 مليون دولار أمريكى.

وتمتلك تايوان ما يقرب من 1800 صاروخ ستينجر، بما فى ذلك أنظمة أرض - جو وجو - جو وأنظمة مزدوجة التركيب.

وأضاف أنها توفر دفاعًا جويًا منخفض الارتفاع ومناسبة للعمليات الفردية، وهى عالية الحركة.

وقال سو إن الصواريخ يمكن نشرها فى مناطق استراتيجية رئيسية مثل المطارات ومحطات الرادار أو بالقرب من المنشآت الحيوية لمنع هجمات الطائرات على ارتفاعات منخفضة من قبل قوات العدو.

وأوضح أنه يمكن نشرها أيضًا بالقرب من مناطق الإنزال وفى منطقة هوالين لمنع هجمات المروحيات المعادية فضلا عن تعزيز قدرات تايوان على الهجوم المضاد.