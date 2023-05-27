«القاهرة الإخبارية»: مستشار النمسا يهدد بفرض ضرائب جديدة لكبح جماح الأسعار

جدة - نرمين السيد - قال خالد أبو بكر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الحكومة النمساوية تسعى إلى كبح جماح الأسعار الناتجة عن ارتفاع معدل التضخم، الذى يعد الأعلى فى أوروبا كلها، حيث طالب مستشار النمسا، كارل نيهامر، شركات الطاقة بخفض الأسعار للمواطنين، وهدد بفرض المزيد من الضرائب على الأسعار المبالغ فيها عكس الأسعار العالمية.





وأضاف أبو بكر، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مستشار النمسا أوضح أنه سيعالج ارتفاع أسعار الطاقة بفرض ضريبة الأرباح الزائدة على الشركات، إذا لم تتراجع عن الأسعار المبالغ فيها فى ظل تراجع الأسعار عالميًا، إذ سجل معدل التضخم فى النمسا إبريل الماضى نحو 9%، فى حين أن نسب التضخم فى الاتحاد الأوروبى لم تتجاوز 7%.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية"، بأن نيهامر أعلن أن السبب الرئيسى فى زيادة الأسعار، هو أن أسعار الطاقة مبالغ فيها، خصوصًا أن الأسعار عالميًا عادت إلى ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية، مشددًا على أنه لن يسمح لشركات الطاقة أن تجنى الأموال الطائلة على حساب الشعب.

وأوضح أنه فى محاولة للمستشار النمساوى، قرر مجلس الوزراء إعفاء المواطنين من الرسوم الخاصة ببعض الأوراق والمستندات الثبوتية التى يتعاملون بها مع الدولة.

بينما اعتبرت المعارضة النمساوية أن قرارات المستشار النمساوى غير كافية لحل أزمة التضخم فى البلاد، مطالبين برفع قيمة الضريبة المضافة على المواد الغذائية الأساسية وعلى أسعار الطاقة وتجميد إيجارات المنازل.