«القاهرة الإخبارية»: العراق يسعى لتنويع الدخل وبناء اقتصاده بمشروعات متعددة

جدة - نرمين السيد - قالت هبة التميمى، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من بغداد، إن العراق يواصل جهوده لإعادة بناء اقتصاده عبر شراكات متعددة، خاصة مع دول الجوار، حيث انطلقت اليوم السبت فعاليات مؤتمر "طريق التنمية"، بالعاصمة بغداد، برئاسة بحضور ممثلى 10 دول.





وأضافت التميمى، خلال مداخلة مراسلتها مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يتوقع جمع استثمارات قيمتها 17 مليار دولار، لإنشاء ممر برى وسكك حديدية، تربط ميناء "الفاو" جنوب العراق بالحدود العراقية التركية أقصى الشمال. وأشارت إلى أن مؤتمر وزراء النقل ودول الجوار ومجلس التعاون الخليجى يبحث طريق التنمية الاستراتيجى "القناة الجافة"، موضحة أن مكاسب هذا المشروع ستسهم فى تنويع مصادر الدخل للعراق، من خلال اشتراكه مع موارد النفط للبلاد فى دعم الموازنات العامة وتعزيز فرص العمل، كما أن مشروع التنمية يبدأ من ميناء الفاو مرورًا بـ10 محافظات عراقية ثم تركيا ومنها إلى أوروبا. وأوضحت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العراق يُعول على طريق التنمية الذى سيشكل نقلة نوعية فى الواقع الاقتصادى والتجارى للبلاد، إذ سيكون الممر العالمى لنقل البضائع والطاقة بما يُحقق مكاسب كبيرة، لافتة إلى أن البنية التحتية لمشروع التنمية ستنفذ بأيادٍ وقدرات عراقية.

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