العالم اليوم - بالفيديو.. أردوغان يغفو خلال لقاء تلفزيوني مباشر

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. أردوغان يغفو خلال لقاء تلفزيوني مباشر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 مايو 2023 05:16 مساءً - أظهر مقطع فيديو منتشر على تويتر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يغفو على الهواء خلال لقاء تلفزيوني مباشر على قناة تركية.

وكان أردوغان يتلقى سؤالا من المذيعة قبل أن تصيبه حالة من النعاس للحظات، مما جعل القناة تضطر لتغيير زاوية الكاميرا على الفور، فيما واصلات المذيعة كلامها موجهة أنظارها نحو زميلها، الذي كان يشاركها في الحوار.

وجاءت المقابلة التلفزيونية قبل ساعات قليلة من خوض أردوغان جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، المقررة يوم غد الأحد.

وسبق أن التقطت عدسات الكاميرا الرئيس التركي وهو يستسلم للنوم في عدة مناسبات.

ويواجه أردوغان (49.52 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى)، منافسه كمال كليجدار أوغلو (44.88 في المئة)، مرشح تحالف المعارضة الذي يضم ستة أحزاب.

وبينما يتمتع أردوغان بفرصة جيدة للفوز في جولة الإعادة بعد إخفاقه في تحقيق فوز مباشر في الجولة الأولى قبل أسبوعين، بات منافسه كمال كليجدار أوغلو يتبنى وعودا جديدة في محاولة لتغيير مسار السباق الانتخابي.

وقبل ساعات قليلة من بدء الصمت الانتخابي اليوم السبت، واصل الرئيس التركي حشد أنصاره، حيث عقد تجمعا انتخابيا في منطقة مطلة على البحر في مدينة إسطنبول، وسط حضور آلاف من الأشخاص.