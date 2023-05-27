روسيا: إسقاط صواريخ «ستورم شادو وهيمارس» و12 طائرة مسيرة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إسقاط صاروخين من طراز "ستورم شادو" و 19 صاروخا "هيمارس" وصاروخين "هارم" وإسقاط 12 طائرة مسيرة، حسبما أفاد به نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وكانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أعلنت فى وقت سابق من اليوم السبت، أن القوات الجوية شنت 11 غارة على مواقع ارتكاز للقوات والمعدات العسكرية الروسية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب وكالة "يوكرين فورم" الأوكرانية، قالت الهيئة "إن القوات الأوكرانية تمكنت من تدمير 7 طائرات استطلاع بدون طيار روسية؛ 5 طائرات من طراز أورلان-10 وطائرتين من طراز زالا".

وأضافت: "إن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية أصابت 3 مواقع قيادة روسية، و 3 مجموعات من الأفراد والمعدات العسكرية ومستودعين للذخيرة ووحدتين من المدفعية ونظام دفاع جوى واحد".

وأشارت إلى أن الجيش الروسى نفذ 20 ضربة صاروخية، وأسقطت القوات الأوكرانية جميع الصواريخ الروسية، وأطلق أيضا 7 صواريخ إس-300 وإس 400 وصواريخ إسكندر.