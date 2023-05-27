نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أكبر باقة ورد تجوب الأردن احتفالا بالزفاف والاستقلال على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 27 مايو 2023 06:00 مساءً - دوت الخليج :- في ذكرى استقلال الأردن الـ77 قرر ثلاثة إخوة من محافظة مأدبا وسط البلاد، الاحتفال بهذه المناسبة وكذلك زفاف ولي العهد في الوقت نفسه.

قام الإخوة بترتيب أكبر باقة ورد مغلف بالفوتيك العسكري الأردني، واستغرق ذلك 38 يوما متواصلة من قبل الأخوة الثلاثة، بالإضافة إلى والدتهم التي طرزت شماغا لتربط به الباقة.

وتضم الباقة أكثر من أربعة آلاف وردة، تم استيرادها من الخارج عندما تولدت هذه الفكرة التي قال عمر معايعة أحد الأخوة الثلاثة لـ"سكاي نيوز عربية"، إنها جاءت عند إعلان موعد زفاف ولي العهد، وقرروا أن يصنعوا شيئا مميزا يهنئون به العاهل الأردني.

من جهته، قال خلف المعايعة، الأخ الآخر، إنهم بحثوا كثيرا عبر الإنترنت عن أكبر باقة صنعت من الورد الصناعي، وقرروا أن يصنعوا أكبر منها فصنعوا هذه الباقة لتهنئة الملك والأردن.

وأضاف أنهم يرجون قبول هذه الهدية لأن العائلة المالكة في الأردن قريبة من المواطنين وهذا ما شجعهم على ذلك.

من جهتهم، أعجب المواطنون بهذه الفكرة وقاموا بالتجمهر حولها والتقاط الصور معها.

وسيتم القيام بجولة بواسطة شاحنة "ونش" الذي رفض صاحبه هيثم التميمي أخذ أجر مقابل الجولة على متنه عندما علم أنها مقدمة لهذه المناسبة الوطنية.

وستبدأ الجولة من محافظة مأدبا للعاصمة عمّان والعودة، بمرافقة وتنسيق مع الأمن العام الأردني.

هذا وتحتفل المملكة اليوم الخميس 25 مايو، بمناسبة ذكرى الاستقلال الـ77 بفعاليات وأشكال مختلفة.

سكاي نيوز