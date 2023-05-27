ولي العهد : دام عزك يا وطن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 27 مايو 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج :- نشرت سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مقتطفات مصورة من مشاركته بحفل الاستقلال الذي أقيم تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في قصر رغدان.

وكتب سموه عبر حسابه الشخصي، على موقع انستغرام، “لطالما كان الاستقلال عنوان عزتنا وسيادتنا، دام عزك يا وطن”.