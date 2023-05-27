عقيلة الرئيس الامريكي تعتزم زيارة الأردن الاسبوع المقبل

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 27 مايو 2023 07:06 مساءً - دوت الخليج :- أعلن مكتب جيل بايدن، عقيلة الرئيس الامريكي، اليوم الجمعة، أنها ستقوم، اعتبارا من الثلاثاء المقبل، بجولة تزور خلالها عددا من الدولة العربية، بينها الأردن.
وقال بيان للمكتب: “من الثلاثاء 30 أيار إلى الاثنين 5 حزيران 2023، ستتوجه السيدة الأولى جيل بايدن إلى الأردن ومصر والمغرب والبرتغال لتعزيز شراكات الولايات المتحدة وتعزيز أولوياتنا المشتركة في المنطقة”.
وأوضح البيان أن اللقاءات التي ستجريها عقيلة الرئيس “ستركز على تمكين الشباب في جميع أنحاء العالم”.
وكالات
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