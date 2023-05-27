نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بالفيديو.. الشماغ الأردني على منصة الكونغرس الأمريكي على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 27 مايو 2023 07:06 مساءً - دوت الخليج :- وضع النائب الجمهوري الأمريكي مايك والتز، الشماغ الأردني على منصة الكابيتول، في كلمة ألقاها وتمنى خلالها عيد استقلال سعيد للأردن.

ووالتز المتزوج من السياسية الأمريكية من أصل أردني جوليا نشيوات، قال في كلمة له: "أقف هنا للاحتفال بالذكرى السابعة والسبعين لاستقلال الأردن. أمريكا والأردن لديهما تاريخ طويل من الصداقة والتعاون بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1949"، مؤكدا أن "الأردن يلعب دورا حيويا في السلام والاعتدال في الشرق الأوسط".

وأشار إلى أنه "خلال زيارتي الأخيرة إلى الأردن، كان لي شرف أن أطير على متن طائرة هليكوبتر تقودها امرأة أردنية لأول مرة. كما استضاف الملك عبد الله وفدنا وأخذنا إلى الموقع المقدس حيث تعمد المسيح على الضفة الشرقية لنهر الأردن"، معتبرا أن "الأردن هو مثال ساطع للتسامح مع تقاليد الضيافة بين جميع الأديان".





وأضاف: هذه الزيارة خاصة بالنسبة لي أنا متزوج من عشيرة النشيوات وهي عائلة أردنية هاجرت إلى الولايات المتحدة، ونحن نتطلع إلى العودة لتعميد ابننا المولود حديثا.. أتمني للشعب الأردني والملك عبدالله عيد استقلال سعيد، وأؤكد أنني سأبقى ملتزما في الدعم الصداقة والتعاون بين بلدينا".

يذكر أن زوجة والتز شغلت سابقا منصب نائبة وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون، وشغلت منصب رئيسة أركان السياسة في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش.

وفي ولاية فلوريدا، عملت لصالح حاكم الولاية رون ديسانتيس، كما عملت ضابطة استخبارات سابقة بالجيش الأمريكي، وخلال تلك الفترة أوفدت لمهمة عمل في العراق كمستشارة سياسية وعسكرية لبول بريمر.

كما شغلت منصب نائبة روبرت أوبراين، حين كان مبعوث الرئاسة الأمريكية لشؤون الرهائن، ثم تولت منصب المبعوثة بالإنابة بعد مغادرة روبرت أوبراين المنصب.

المصدر: RT