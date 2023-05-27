الأردن يسلم مطلوبا لفلسطين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 27 مايو 2023 07:06 مساءً - دوت الخليج :- تسلم المكتب المركزي الوطني "إنتربول فلسطين" من إنتربول الاردن ، اليوم الجمعة، مطلوبا فارا من وجه العدالة.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات أنه وفي إطار متابعة القضايا المسجلة بحق مواطنين غير مقبوض عليهم بعد ارتكابهم جرائم، حيث تم استصدار نشرة حمراء (مذكرة قبض دولية) بحق أحد المواطنين بتهمة الاحتيال والتزوير، وذلك وفقا لأمر قبض صادر من قبل النائب العام حيث تم تسليم المطلوب اليوم عبر القنوات المختصة.

وأكد ارزيقات أنه تم التحفظ على المطلوب لحين إحالته لجهات الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولا.

ووجه العقيد ارزيقات تحذيراً لكل الفارين خارج البلاد بضرورة العودة وتسليم أنفسهم لتسوية أوضاعهم.

وفا