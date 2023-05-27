الاحتلال يواصل إغلاق مدخلي المغير لليوم 15
تواصل قوات العدو الصهيوني إغلاق مدخلي قرية المغير شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة، لليوم الـ 15 على التوالي.
وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية وفا نقلاً عن مصادر محلية ان قوات الاحتلال تواصل إغلاق المدخلين الرئيسيين للقرية، وتمنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم.
وأشارت إلى أن القرية تتعرض بين الحين والآخر لاعتداءات من المستوطنين وجنود الاحتلال، حيث أصيب مواطنا بالرصاص الحي في رأسه، وأربعة آخرون برضوض، فيما أحرق مستوطنون خمس مركبات تعود للمزارعين في المنطقة، إضافة كومات قش خلال مواجهات في القرية أمس.
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