العالم اليوم - تبادل إطلاق نار عند الحدود بين إيران وأفغانستان

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 مايو 2023 07:19 مساءً - أفادت منظمة حقوقية بوقوع تبادل لإطلاق نار، اليوم السبت، بين إيران وحركة طالبان على الحدود مع أفغانستان، وسط تصاعد التوترات بشأن حقوق المياه بين البلدين.

ولم تعترف وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية ولا وسائل الإعلام التي تسيطر عليها حركة طالبان بالقتال على الحدود بين محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية وولاية نمروز الأفغانية.

ونقلت منظمة "حال وش"، التي كتبت تقارير عن المشكلات في محافظة سيستان وبلوشستان ذات الأغلبية السنية، عن سكان في المنطقة أن القتال بدأ صباح السبت.

وحددت المنظمة موقع القتال قرب منطقة كانغ في نمروز، قائلة إنه تم إجلاء بعض الناس في المنطقة.

وتضمنت مقاطع مصورة على الإنترنت يزعم أنها من المنطقة أصوات مدافع رشاش تسمع من بعيد.

وفي وقت لاحق، نشرت المنظمة صورة لما يبدو أنه بقايا قذيفة هاون، قائلة: "يتم استخدام أسلحة ثقيلة وقذائف الهاون".

ويأتي الصدام على ما يبدو، بعد تحذيرات وجهها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في وقت سابق من هذا الشهر لحركة طالبان من انتهاك حقوق إيران المائية في نهر هلمند.

ومثلت تصريحات رئيسي بعضا من أقوى التصريحات حتى الآن، بشأن مخاوف إيران طويلة الأمد المتعلقة بالمياه.

ويشكل الجفاف مشكلة في إيران منذ نحو ثلاثة عقود، لكنه تفاقم خلال العقد الماضي، بحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

وتقول منظمة الأرصاد الجوية في إيران إن نحو 97 في المئة من البلاد يواجه حاليا مستوى معينا من الجفاف.

وفي وقت سابق اليوم السبت، التقى القائم بأعمال وزير خارجية طالبان أمير خان متقي بمبعوث إيراني لدى أفغانستان لمناقشة حقوق المياه في نهر هلمند، وفقا لتغريدات ضياء أحمد المسؤول بوزارة الخارجية الأفغانية.

من جانبها، اعترفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" بالاجتماع، قائلة إن "المشكلات بين البلدين سيتم حلها بشكل أفضل عبر الحوار".

لكن التوترات تتصاعد بدلا من ذلك، حيث نشر مقطع مصور آخر على الإنترنت خلال الأيام الأخيرة، أظهر ما يزعم أنه مواجهة بين القوات الإيرانية وحركة طالبان، بينما حاول عمال البناء الإيرانيين تعزيز الحدود بين البلدين.