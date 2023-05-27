الإمارات تدين اقتحام مقر سكن سفير الأردن فى الخرطوم

جدة - نرمين السيد - أدانت دولة الإمارات بشدة تعرض مقر سكن سفير الأردن، فى الخرطوم للاقتحام والتخريب، مشددة على أهمية حماية المبانى الدبلوماسية ومقرات منتسبى السفارات حسب الأعراف والمواثيق التى تحكم وتنظم العمل الدبلوماسى.





وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية فى بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم السبت، أنَّ دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، التى تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

وشددت الوزارة على أهمية تكثيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسى والحوار، والمضى قدما فى المرحلة الانتقالية وصولا إلى الاستقرار السياسى والأمنى المنشود فى السودان.