الإمارات تدين اقتحام مقر سكن سفير الأردن فى الخرطوم

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية فى بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم السبت، أنَّ دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، التى تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.
وشددت الوزارة على أهمية تكثيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسى والحوار، والمضى قدما فى المرحلة الانتقالية وصولا إلى الاستقرار السياسى والأمنى المنشود فى السودان.
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