العالم اليوم - هالاند يحصد جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب بالبريميرليغ

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 مايو 2023 08:16 مساءً - حصل النجم النرويجي الشاب إرلينغ هالاند، ‭‬‬‬مهاجم مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في البريميرليغ، بعد موسمه الأول في المسابقة والذي حطم خلاله الكثير من الأرقام القياسية وسجل أهدافا غزيرة قادت سيتي للقبه الثالث على التوالي.

وبحصوله على هاتين الجائزتين، يصبح هالاند، البالغ من العمر 22 عاما، أول لاعب يفوز بالجائزتين في الموسم ذاته.

وسجل هالاند 36 هدفا في 35 مباراة هذا الموسم، محطما الرقم القياسي السابق البالغ 34 هدفا في موسم واحد ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والذي تقاسمه آندي كول وآلان شيرر وصمد نحو ثلاثة عقود.

وحصل المهاجم النرويجي على الجائزة بفضل أصوات الجمهور وقادة أندية الدوري العشرين ولجنة من خبراء كرة القدم.

وقال هالاند "يشرفني أن أصبح أول لاعب يفوز بالجائزتين في نفس الموسم. كان موسمي الأول رائعا في البريميرليغ وكانت لحظة مميزة جدا لي الأسبوع الماضي عند التتويج أمام جماهيرنا في استاد الاتحاد".

وفاز لاعبو سيتي بالجائزة على مدار 4 مواسم متتالية، حيث حصل كيفن دي بروين عليها في موسمي 2019-2020 و2021-2022 وروبن دياز موسم 2020-2021.

وتفوق هالاند على منافسيه دي بروين وثنائي أرسنال بوكايو ساكا ومارتن أوديغارد وماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد وهاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير وكيران تريبيير مدافع نيوكاسل يونايتد.

كما حصل هالاند على لقب أفضل لاعب من رابطة كتاب كرة القدم بعد حصوله على 82 بالمئة من الأصوات.

ويملك هالاند فرصة زيادة رصيده من الأهداف في الدوري غدا الأحد عندما يلعب مانشستر سيتي في ضيافة برنتفورد في ختام الموسم.