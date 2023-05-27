الكرملين: تورط الغرب فى الصراع مع أوكرانيا يتزايد يومًا بعد يوم

جدة - نرمين السيد - قال ديمترى بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، فى مقابلة مع برنامج "موسكو كرملين بوتين" التلفزيونى، إن الدول الغربية تشارك أكثر فأكثر فى الصراع الأوكرانى يومًا بعد يوم، بحسب ما أفادت وكالة "تاس" الروسية.





وأشار عندما سئل عن حدود التصعيد: "على ما يبدو أن درجة التورط المباشر وغير المباشر فى هذا الصراع من قِبل دول الغرب الجماعى ترتفع يومًا بعد يوم، من الصعب تحديد مكان نقطة الانهيار، فى الواقع، يجب أن تعيد نقطة الانهيار إلى أذهان دول الغرب الجماعى، ولكن للأسف، هذا لا يحدث". كما سُئل بيسكوف هذا السؤال فى سياق إمدادات الأسلحة الجديدة إلى كييف، ونشر المذيع بافيل زاروبين مقتطفًا من المقابلة على قناته على تيليجرام اليوم السبت.

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