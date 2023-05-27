عاجل- السودان.. ضبط شبكات إجرامية لتزوير تأشيرات الدخول لمصر ودول الجوار

جدة - نرمين السيد - وبحسب محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من الخرطوم، فإن وسائل إعلام سودانية كشفت عن ورود معلومات إلى السلطات تفيد بقيام شبكات متخصصة فى السفر بعدة ولايات سودانية بتسليم عدد من الجوازات لأشخاص بها تأشيرات مزورة لدول الجوار مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وأوضح "إبراهيم" أن السلطات ضبطت هؤلاء الأشخاص وفى حوزتهم مجموعة من الأختام والأحبار والأدوات التى يستخدمونها فى عملية التزييف.
وأضاف أن تلك الواقعة هى نتاج طبيعى للحرب المشتعلة داخل الخرطوم بين الجيش السودانى والدعم السريع، لافتًا إلى أن الحرب لا تزال مشتعلة رغم قرار الهدنة السابعة.
وأكد أن هناك وقائع كثيرة مماثلة لتلك الشبكة الإجرامية فى ظل توتر الأوضاع التى من شأنها تساعد فى خلق فوضى كبيرة، خصوصا أن الدعم السريع تمارس أعمال نهب وسرقات كبيرة فى عدد كبير من المؤسسات.
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