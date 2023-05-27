سقف الدين الأمريكى.. مناورة سياسية وأزمة تهدد عرش الدولار

جدة - نرمين السيد - يترقب العالم الأيام القليلة المقبلة إيجاد حل لأزمة الديون الأمريكية التى وصلت إلى خط النهاية ولابد من إيجاد مخرج وبحث تداعيات الأزمة داخليًا وخارجيًا، حيث بات الأمر واضحًا أن الوقت بدأ ينفد أمام الأزمة، فسياسية الرئيس الأمريكى جو بايدن قادت الولايات المتحدة إلى تضخم اقتصادى وأزمة مالية وارتفاع فى قيمة الأسعار، وتزداد مخاوف الأمريكيين ودول العالم بشأن الوضع الاقتصادى فى ظل عدم التوصل لاتفاق بين الإدارة الأمريكية والجمهوريين لحل أزمة سقف الدين.





الموعد النهائى للأزمة

وبحسب "رويترز"، فإن جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، أعلنت فى تصريحات صحفية بأنَّ الموعد النهائي للتوصل لحل أزمة رفع سقف الدين الأمريكي قد يكون فى مطلع يونيو المقبل ومن الممكن أن يمتد إلى اليوم الخامس من نفس الشهر.

في ذات السياق، قال كيفن مكارثي، رئيس مجلس النواب الأمريكى، إنه جرى إحراز تقدم، في المفاوضات المُتعلقة برفع سقف الدين الحكومى الأمريكى البالغ 31.4 تريليون دولار.

وأعلن "مكارثى"، أنَّ المفاوضين سيواصلون العمل للتوصل إلى اتفاق بشأن سقف الديون، بينما يُسابق الجمهوريون والديمقراطيون الزمن لإبرام الاتفاق وتجنب تخلف البلاد عن سداد التزاماتها، وأضاف "مكارثى": "الأمر صعب، لكننا نعمل وسنواصل العمل حتى ننجزه".

وفي تصريحات سابقة، قال مسؤول أمريكى، إنَّ الرئيس جو بايدن ومكارثى، يقتربان من إبرام اتفاق من شأنه رفع سقف الديون لمدة عامين، مع كبح الإنفاق على معظم البنود بخلاف الجيش وقدامى المحاربين.

أمريكا أمام خيارين

وأكدت دوائر مالية واقتصادية فى نيويورك على ضرورة إيجاد حلٍ لأزمة سقف الدين الأمريكى؛ تجنبًا لتعرض الاقتصاد لأزمات يصعب السيطرة عليها.

وفى حديث توفيق حميد، الباحث الاقتصادى من واشنطن لـ "القاهرة الإخبارية"، قال إنَّ تأجيل حل الأزمة إلى 5 يونيو المُقبل، يؤكد أن الطرفين، الرئيس الأمريكى، جو بايدن، وكيفن مكارثى، لم يتوصلا إلى اتفاق حتى الآن، وأن أحد الأطراف يرى إدارة بايدن منفتحة على الهجرة غير الشرعية، مما يؤثر على دعم الرعاية الاجتماعية، كما يرفض استمرار دعم أوكرانيا بشكل منضبط.

ويرى الباحث الاقتصادى، أنَّ سقف الدين فرصة للمناورة السياسية؛ لأن الجمهوريين لديهم رؤية بأن إدارة بايدن لديها عبء وزيادة فى حجم المصروفات بلا داعٍ، وظهر ذلك فى دعم أوكرانيا ومبالغ طائلة تذهب لدعم المهاجرين غير الشرعيين، مما انعكس على خلق حالة من السخط العام بين المواطنين الأمريكيين.

وكشف أنَّ حلول أزمة سقف الدين أمام خيارين كلاهما مُرّ، فإن حل الأزمة سيدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى طباعة عملة جديدة، تُسهم فى انخفاض سعر الدولار عالميًا، وإنَّ رفض الكونجرس رفع سقف الدين يُعرض الاقتصاد الأمريكى للانهيار، مُشيرًا إلى أنَّ أمريكا أمام تحدٍ كبير؛ لأن هناك الكثير من الدول تتجه للانضمام لـ"البريكس"، فنحن بانتظار زلزال قادم يهز الاقتصاد الأمريكى.