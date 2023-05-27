السير تدعو للالتزام بالقانون وعكس صورة حضارية امام ضيوف الأردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 27 مايو 2023 09:09 مساءً - دوت الخليج :- حذر مندوبا ادارتي السير والدوريات الخارجية من الحالة الجوية المتوقعة والأجواء المغبرة في أغلب المناطق لا سيما من تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحيانا على الطرق الصحراوية نتيجة تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي .

وأكدا جاهزية الادارات المرورية للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة ومتابعة حالة الطرق الخارجية حفاظاً على سلامة مستخدميها جراء التوقعات بتساقط زخات متفرقة من المطر في مناطق مختلفة من المملكة لاسيما المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية بما فيها مدينة العقبة ما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بحسب توقعات ادارة الارصاد الجوية .

وأهابا بضرورة اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر وتجنب السرعات العالية على الطرق الداخلية والخارجية والتعاون مع الدوريات المنتشرة والمتواجدة للدلالة والإرشاد وعدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ (911) إذا دعت الحاجة لذلك.

واستعرض الرائد عاهد الصرايره رئيس قسم سير شمال عمان ابرز المخالفات التى تم التعامل معها اثناء الاحتفال بعيد الاستقلال يوم الخميس الماضي والتى تمثلت بالمسير على شكل مواكب، وإخفاء لوحات الارقام بالأعلام الاردنية، والمسير بعكس اتجاه السير، داعيا الاخوة المواطنين الالتزام بقانون المرور خاصة وأننا مقبلون على فرح اردني "حفل زفاف سمو ولي العهد " وهذا يتطلب الالتزام التام لعكس الصورة الحضارية عن الاردنيين امام ضيوف الاردن وعدم تعكير الصفو الاردني .

وأشار الرائد الصرايره الى انه ومنذ ساعات الصباح الباكر تم نشر رقباء السير على كافة الطرق خاصة في المناطق الصناعية والتجارية والطبية اضافة الى رصد المخالفات التى مازالت بعد الاحتفال بعيد الاستقلال كخفاء لواحات الارقام بواسطة مادة الرش ووضع الاعلام عليها والملصقات جميع هذه المخالفات متابعة ..

من جانبه اكد مندوب ادارة الدوريات الخارجية الملازم المعتصم العمري أن الخطة المرورية التى تنفذ على ارض الواقع تأتي للحافظ على مستخدمي الطرق الخارجية في المقام الاول والحافظ على انسيابية الحركة المرورية وضبط المخالفات الخطرة المسببه للحوادث المرورية كالسرعات العالية والتجاوز الخاطئ وتغيير المسارب بشكل مفاجئ والانشغال بمشتتات الانتباه ،، كما دعا سائقي مركبات الشحن ضرورة تثبيت الحمولات على المركبات والتى تشكل في حال عدم تثبيتها خطراً على مستخدمي الطريق .

واشار الى انه تم التعامل صباح اليوم مع حادث تصادم بين مركبتين " تريلا ومركبة ركوب صغيرة ) ونتج عن الحادث اصابتين على طريق نزول العدسية وعللت اسباب الحوادث بتغير المسرب بشكل مفاجئ

وعلى صعيد المخلفات الخطرة تم ضبط مركبة تيسير بسرعة 155 كلم بالساعة على طريق المفرق كما ضبط عدد من المركبات ارتكبت مخالفة قطع الاشارة الضوئية حمراء وضبط سائق اثناء قيادة مركبة برخصة لا تخوله حق القيادة ومخالفات عدم تقيد مركبات الشحن بالمسير على المسرب الايمن.