اندلاع مواجهات مع الاحتلال شمال رام الله

اندلاع مواجهات مع الاحتلال شمال رام اللهاندلعت مساء اليوم السبت، مواجهات بين قوات الاحتلال الصهيوني والمواطنين الفلسطينيين، اطلق العدو خلالها قنابل الغاز في قريتي النبي صالح وعابود شمال رام الله.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية وفا عن شهود عيان، قولها بأن مواجهات اندلعت في منطقة الجبل بالنبي صالح، اطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام باتجاه المواطنين ومنازلهم، وأغلقوا البوابة المؤدية إلى القرية.

في السياق ذاته، اندلعت مواجهات مع جيش الاحتلال على مدخل قرية عابود المجاورة، ولم يبلغ عن إصابات.

كما اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بالضرب على شاب على مدخل بلدة سعير، شمال شرق الخليل.

وذكر وكالة وفا أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على الشاب عمر حمدان جرادات، لإرتدائه ملابس تحمل صورة بندقية، ما تسبب بإصابته برضوض وكدمات.

في السياق ذاته اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بلدة عرابة وقريتي تعنك ورمانة، في جنين.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية أن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي رمانة وتعنك غرب جنين، ونصبت حواجز عسكرية على مداخلها وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها، ما أدى إلى إعاقة مرورهم.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري على شارع جنين-حيفا وفي محيط قرى الخط الغربي، ومحيط بلدة يعبد.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عرابة وسيرت آلياتها في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

من جهة اخرى وضع مستوطنون، اليوم السبت، بيتا متنقلا "كرفانا"، وأقاموا حظيرة أبقار في "سهل أم القبا" بالأغوار الشمالية.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن مستوطنين وضعوا الكرفان، وأقاموا حظيرة أبقار، وأوصلوا إليه خط مياه بطول خمسة كيلومترات، وسط تخوفات من إقامة بؤرة استيطانية جديدة في الأغوار.