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مقتل وإصابة 36 بانهيار ثلجي شمال باكستان

ادى انهيار ثلجي شمال باكستان اليوم السبت الى مقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً، وأصابة 25 آخرين. مقتل وإصابة 36 بانهيار ثلجي شمال باكستانادى انهيار ثلجي شمال باكستان اليوم السبت الى مقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً، وأصابة 25 آخرين. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن السلطات الباكستانية قولها: “إن انهياراً ثلجياً وقع أثناء عبور مجموعة من الرعاة منطقة جبلية في الشطر الباكستاني من كشمير، ما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 11 شخصاً، بينهم طفل وأربع نساء، وإصابة 25 شخصاً آخرين”. وتعد باكستان من إحدى الدول العشر المعرضة بشدة لخطر الكوارث الطبيعية بسبب تغير المناخ.

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