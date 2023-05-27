مراسل القاهرة الإخبارية: اشتباكات فى الخرطوم بحرى وأم درمان

جدة - نرمين السيد -
وأضاف أن هناك تحليقًا لطائرات الجيش السودانى فى المدينة تواجهه مضادات الطيران من قِبل الدعم السريع.
وأوضح أنَّ الدعم السريع اعتدت بالأمس على مسجد الإمام عبد الرحمن، وهو مسجد تاريخى ومعقل دينى لهيئة شؤون الأنصار.
وتابع أن هناك اشتباكات متقطعة بمنطقة المهندسين بأم درمان، لافتًا إلى أن هناك أصوات انفجارات شديدة فى أم درمان اليوم.
وأشار إلى أنه لا يوجد التزام بالهدنة الموقعة، كما أن المواطنين فى أم درمان يمارسون حياتهم الطبيعية، وأن جميع المحال تعمل بانتظام بالرغم من سماع دوى الانفجارات والاشتباكات، وذكر أن هناك أزمة مادية، لأن الموظفين فى القطاعين العام والخاص لم يتحصلوا على رواتبهم منذ شهرين.
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