سياسى أوكرانى: الحرب الأوكرانية أثبتت تفوق الأسلحة الغربية على الروسية

جدة - نرمين السيد - قال رامى أبو شمسية، عضو حزب البتريوت الأوكرانى، إن طلب أوكرانيا من حفائها بتزويدها بصواريخ بعيدة المدى أمر طبيعى، إذ إن الحرب فى الشرق هى حرب مدفعيات وقصف فى العمق الروسى، موضحًا أن كييف طلبت من الجانب الألمانى الصواريخ لقصف الجيش الروسى والمطارات وأن يتم تزويدهم بالوقود حتى يتسنى لهم تحرير أراضيهم، إذ أن الحرب الأوكرانية أثبتت تفوق الأسلحة الغربية على الروسى





وأضاف «أبو شمسية»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الجانب الألمانى استجاب لمطلب أوكرانيا، و عندما يتم إعلان كييف عن حاجتها للتزود بأسلحة طويلة المدى دائمًا ما يقابل هذا الطلب بالموافقة، لأن الحرب أصبحت مكلفة للغرب وهم أنفسهم يريدون إنهاءها فى أسرع وقت ممكن، وبدون هذه الصواريخ والمدفعيات لا يستطيع الجانب الأوكرانى إنهاء الأمر. وأوضح عضو حزب البتريوت الأوكرانى، أنَّ اليوم أرض أوكرانيا أثبتت للعالم كله أن الأسلحة الغربية أفضل بكثير من الروسية، وبالتالى التفوق التكنولوجى وأسلحة دول الغرب هى التى ستحدد مصير الحرب اليوم، كما أن باخموت تحت سيطرة الجيش الروسى إلا أن هناك أحياء تحت سيطرة الأوكران وأن التمسك بتلك المدينة لا يوجد منه فائدة لانها دُمّرت بالكامل من جانب موسكو.

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