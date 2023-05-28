العالم اليوم - باريس سان جرمان يحسم اللقب الحادي عشر القياسي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 مايو 2023 12:22 صباحاً - ضمن باريس سان جرمان الاحتفاظ بلقبه بطلا للدوري الفرنسي لكرة القدم بتعادله مع مضيفه ستراسبورغ 1-1 في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة.

وكان باريس سان جرمان البادئ بالتسجيل عبر نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي (59)، وأدرك لاعب الفريق الباريسي السابق كيفن غاميرو التعادل (79). وهو اللقب الحادي عشر لفريق العاصمة فانفرد بالرقم القياسي في عدد الألقاب الذي كان يتقاسمه مع سانت إتيان.

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