العالم اليوم - رودريغو يعزز حظوظ ريال مدريد بالوصافة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 مايو 2023 01:19 صباحاً - سجل رودريغو هدفين ليقود ريال مدريد لتحويل تأخره إلى فوز 2-1 على مضيفه إشبيلية، الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين، ليعزز موقعه في المركز الثاني بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

منح رافا مير التقدم للفريق الأندلسي، الذي سيواجه روما في نهائي الدوري الأوروبي، بعد ثلاث دقائق.

ورد الجناح البرازيلي بهدف رائع من ركلة حرة ليتعادل الزوار قبل مرور نصف ساعة.

وفي غياب فينيسيوس جونيور بداعي الإصابة، بعد تعرضه لإساءات عنصرية في بلنسية في وقت سابق هذا الشهر، وكريم بنزيمة لعب رودريجو دور البطولة وأحرز هدف الفوز في الدقيقة 69.

وانهارت آمال إشبيلية صاحب المركز العاشر في التعادل بعد طرد المدافع ماركوس أوكنيا في الدقيقة 83.