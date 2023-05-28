بوتين: حرس الحدود سيستخدم كل الوسائل لحماية سيادة الدولة

جدة - نرمين السيد - وأضاف "بوتين" أن حرس الحدود الروسى يجب أن يوفر تغطية موثوقة للحدود القريبة من منطقة العمليات القتالية، ويؤمن مرور البضائع العسكرية والمدنية إلى مناطق روسيا الجديدة. وقال الرئيس الروسي، إن حرس الحدود الروسي، هم أحفاد من سحق النازية، واليوم يحبطون عمليات التخريب والهجمات الإرهابية.

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