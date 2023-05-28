مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم العروب بالخليل

جدة - نرمين السيد - اندلعت مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، فى مخيم العروب شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية، ما تسبب فى إصابة عدد من سكان المخيم بالاختناق.





واندلعت المواجهات بين سكان المخيم العزّل وقوات الاحتلال التى اقتحمت مخيمهم واطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما تسبب فى إصابة عدد من السكان بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام. وذكرت مصادر طبية فلسطينية أنه تم علاج المصابين ميدانيا. ومخيم العروب وبلدة "بيت أمر" هما أكثر المناطق اضطرابا فى جنوب الضفة الغربية المحتلة، إذ تقع الاشتباكات فيهما بصورة شبه يومية، ما يتسبب فى إصابات فى صفوف الفلسطينيين وارتقاء شهداء برصاص جنود الاحتلال.

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