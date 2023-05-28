جدة - نرمين السيد - أوردت قناة "يورونيوز" الإخبارية، فى نشرتها الإنجليزية، اليوم السبت، أنه سوف يتعين على مئات من موظفى الخدمة المدنية الألمان والموظفين المحليين فى المؤسسات الألمانية الذين يعملون ويقيمون فى روسيا مغادرة البلاد أو فقدان وظائفهم خلال الأيام القليلة المقبلة بناءً على أوامر من الكرملين.





وأوضحت القناة، أن القرار الصادر عن وزارة الخارجية الروسية "يعنى أنه اعتباراً من 1 يونيو المقبل، سيكون هناك حد أكثر صرامة لعدد الأشخاص الذين يمكن لألمانيا إرسالهم إلى روسيا أو توظيفهم هناك، سواء فى سفارتها الروسية أو فى المؤسسات النشطة فى مجالات الثقافة والتعليم". ونقلت القناة عن صحيفة "زود ويتشه تسايتونج" الألمانية، وصفها هذه الخطوة بأنها "إعلان دبلوماسى للحرب من جانب موسكو".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تقرر إخراج مئات الموظفين الألمان من البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.