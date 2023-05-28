صفارات الإنذار تدوى في عدة مناطق بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - دوت صفارات الإنذار، بعدة مقاطعات أوكرانية، بينها العاصمة كييف، للتحذير من الغارات الجوية الروسية، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التطوير الرقمى فى البلاد.





وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت، أن التحذيرات من الغارات الجوية كانت سارية المفعول فى مقاطعات ميكولايف، كيروفوجراد، تشرنيهيف، دنيبروبتروفسك، إضافة إلى العاصمة كييف. ودوت صفارات الإنذار كذلك فى الجزء الذى تُسيطر عليه أوكرانيا من خيرسون. وتنفذ روسيا، ضربات مُتكررة، على البنية التحتية الأوكرانية، منذ 10 أكتوبر الماضي، فى ظل العملية العسكرية التى بدأتها فى فبراير 2022.

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