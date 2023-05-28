العالم اليوم - كيفن مكارثي: الكونغرس يصوت الأربعاء على رفع سقف الدين

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 مايو 2023 05:16 صباحاً - أكد رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع البيت الأبيض بشأن رفع سقف الدين الحكومي، متوقعا أن يتم التصويت عليه في الكونغرس الأربعاء.

وقال مكارثي إنه سيتحدث مرة أخرى إلى الرئيس جو بايدن الأحد ويشرف على الصياغة النهائية لمشروع القانون، مضيفا أن مجلس النواب "سيصوت عليه الأربعاء".

وأضاف أن من المتوقع وضع اللمسات النهائية على مشروع قانون سقف الدين الأميركي ونشره اليوم الأحد، مشيرا إلى أن الاتفاق لا يشمل أي ضرائب أو برامج جديدة.

وقال مصدر مطلع على مفاوضات سقف الدين إنه تم التوصل لاتفاق لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار يبقي على الإنفاق غير الدفاعي مستقرا للسنة المالية الحالية والمقبلة 2024.

وأضاف المصدر أنه لا توجد حدود قصوى للميزانية بعد عام 2025 في اتفاق سقف الدين.

وكان قد توصل بايدن إلى اتفاق مبدئي مع المشرعين الجمهوريين في مجلس النواب لرفع سقف الدين الأميركي وبالتالي تجنب التخلف عن السداد.

وجاء هذا الاتفاق الذي يمثل اختراقا في أعقاب مفاوضات طويلة وحادة بين الطرفين قبل الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق في 5 يونيو الذي حددته وزيرة الخزانة جانيت يلين.