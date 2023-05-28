العالم اليوم - أخيرا!.. بايدن ومكارثي يتوصلان لاتفاق مبدئي لرفع سقف الدين

انتم الان تتابعون خبر أخيرا!.. بايدن ومكارثي يتوصلان لاتفاق مبدئي لرفع سقف الدين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 مايو 2023 07:19 صباحاً - توصل الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن مكارثي، إلى اتفاق من حيث المبدأ لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار لينهيا بذلك أزمة استمرت شهورا.

مكارثي قال في تغريدة على تويتر "أنهيت اتصالا هاتفيا مع الرئيس منذ قليل. وبعد أن أضاع الوقت ورفض التفاوض لأشهر، توصلنا إلى اتفاق من حيث المبدأ يستحقه الشعب الأميركي".

ووصف بايدن الاتفاق في بيان بأنه "خطوة مهمة للأمام"، وقال "الاتفاق يمثل توافقا وهو ما يعني عدم حصول الجميع على ما يريدون، هذه هي مسؤولية الحكم".

ويرفع الاتفاق سقف الدين لمدة عامين ويقلص الإنفاق خلال الفترة نفسها.

كما يشمل استرداد الأموال التي كانت مخصصة لمكافحة وباء كوفيد-19 ولم تستخدم، وتسريع عملية منح الموافقات لبعض مشروعات الطاقة، وبعض شروط العمل الإضافية لبرامج المعونة الغذائية للأميركيين الفقراء.

وكان بايدن ومكارثي قد أجريا اتصالا هاتفيا استغرق 90 دقيقة السبت لمناقشة الاتفاق.

وقال مكارثي للصحفيين في مقر الكونغرس "ما زال لدينا المزيد من العمل الليلة لوضع اللمسات النهائية على نص الاتفاق".

وأشار إلى أنه يتوقع الانتهاء من صياغة نص مسودة الاتفاق، الأحد، ثم سيتحدث إلى بايدن.

ومن المنتظر التصويت على الاتفاق يوم الأربعاء.

وتابع "يشمل تخفيضات تاريخية في الإنفاق وإصلاحات لاحقة من شأنها أن تنقل الناس من الفقر إلى القوة العاملة... لا توجد أي ضرائب ولا برامج حكومية جديدة".

وقال مصدر مطلع إن المفاوضين اتفقوا على الإبقاء على مستوى الإنفاق غير الدفاعي عند مستوى العام الحالي لعام آخر وزيادته بنسبة واحد بالمئة في 2025.

وإذا تم تمرير الاتفاق في الكونغرس قبل أن تعجز وزارة الخزانة عن تدبير المال اللازم لتغطية جميع التزاماتها، فستتجنب البلاد تخلفا عن سداد الدين يزعزع الاستقرار الاقتصادي.

وحذرت وزارة الخزانة، الجمعة، من أن ذلك قد يحدث ما لم يتم رفع سقف الدين قبل الخامس من يونيو.