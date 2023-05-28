عمدة كييف يعلن تدمير مستودع نتيجة سلسلة انفجارات في المدينة

جدة - نرمين السيد - وكتب كليتشكو فى قناته على "تلغرام": "فى حى غولوسيفسكي، يتم إخماد حريق على مساحة 700 متر مربع. دمرت هياكل المبانى على مساحة إجمالية قدرها 1000 متر مربع ... اشتعال سقف مبنى مستودع من ثلاثة طوابق".

وفى وقت سابق من ليلة الأحد، أفادت قناة تى إس إن التلفزيونية الأوكرانية عن انفجارات "قوية جدا" فى كييف، وسماع دوى انفجارات فى مقاطات جيتومير وسومى وتشيركاسي، وذلك بعد إعلان حالة التأهب الجوى فى معظم الأراضى الأوكرانية.

وكتبت صحيفة "سترانا.أو" الأوكرانية: "انفجارات قوية جديدة فى كييف".

وكانت صافرات الإنذار من غارات جوية قد دوت فى أغلب المقاطعات الأوكرانية، وفقا لبيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمى الأوكرانية.