جدة - نرمين السيد - بدأ التصويت فى الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية، اليوم الأحد، حيث يتوجه الأتراك إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيسهم، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





ويختار الأتراك ما بين الرئيس الحالى رجب طيب أردوغان مرشح حزب العدالة والتنمية، الذى حصل فى الجولة الأولى على 49.5% من الأصوات، ومرشح المعارضة عن حزب الشعب الجمهورى كمال كليتشدار أوغلو، الذى حصل فى الجولة الأولى على 44.88% من الأصوات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء التصويت فى الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.