الدفاع الأوكرانية: نظام مدفعية آرتشر السويدى يصل البلاد هذا الصيف

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن الوزارة:" نظام المدفعية ذاتية الدفع آرتشر سيساهم فى مواجهة القوات الروسية بشكل أكبر وأقوى". ويحتوى نظام المدفعية ذاتية الدفع "آرتشر FH77 BW L52" على درع مضاد للرصاص لحماية الطاقم والمحرك، ويبلغ مدى إطلاق النار 30 كم، مع قذائف تصل إلى 40 كم، وقذائف موجهة من نوع "Excalibur" تصل حتى 60 كم، كما أن الحد الأقصى لمعدل إطلاق النار تسع طلقات فى الدقيقة. وقالت الوزارة إن "نظام المدفعية السويدية ذاتية الدفع المتنقل والسريع سيعزز القدرات الدفاعية لأوكرانيا ويساعد فى إنقاذ الأرواح".

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