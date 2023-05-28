العاصمة المقدسة: اكتمال جاهزية إسكان الحجاج بطاقة استيعابية تقارب 2 مليون

جدة - نرمين السيد - وأضاف زيتونى، فى تصريح خاص لقناة الإخبارية السعودية اليوم الأحد، أن هناك لجنة مختصة تقوم بالإشراف على إسكان الحجاج وهى تضم خمس جهات حكومية.
وأشار إلى أن أمانة العاصمة بدأت فى إصدار التصاريح بشكل مبكر من قبل شهر رمضان الماضى، مضيفا أن الأمانة قامت بتقسيم منطقة المشاعر المقدسة إلى 28 منطقة مع وضع مركز للخدمات فى كل منطقة لتسهيل تقديم الخدمات عن قرب لحجاج بيت الله الحرام.
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