العالم اليوم - فيديو.. ردة فعل لطفلة مصابة بـ"داون" استقبلت "تهنئة النجاح"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 مايو 2023 10:19 صباحاً - أثار مقطع فيديو متداول على موقع "تويتر" لطفلة سعودية مصابة بمتلازمة داون تعاطف الكثير من المتابعين.

وظهرت الطفلة رزان في المدرسة بينما سمعت تسجيلا صوتيا لشقيقتها الكبرى تبارك لها بالنجاح. وتفاجأت رزان للغاية عند سماعها التسجيل، لتظهر على وجهها علامات الفرح التي بقيت واضحة على معالمها طوال فترة سماع الرسالة. وعبرت شقيقة رزان خلال التسجيل عن دعمها لأختها الصغيرة وحبها الشديد لها، وأملها بأن تراها دائما في أعلى المراتب. وبادلت رزان شقيقتها المشاعر ذاتها، في ردة فعل تأثر بها الكثير من المتابعين الذين شاركوا المقطع وتمنوا لها النجاح دائما.

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