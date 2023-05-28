مكارثى يؤكد التوصل إلى اتفاق مبدئى مع البيت الأبيض لرفع سقف الدين

جدة - نرمين السيد - وقال مكارثى- فى تصريح أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأحد - إنه سيتحدث مرة أخرى إلى الرئيس جو بايدن، ويشرف على الصياغة النهائية لمشروع القانون.
وأضاف أنه من المتوقع وضع اللمسات النهائية لمشروع قانون سقف الدين الأمريكى ونشره، اليوم، مشيرًا إلى أن الاتفاق لا يشمل أى ضرائب أو برامج جديدة.
ونقلت القناة الأمريكية عن مصدر مطلع على مفاوضات سقف الدين قوله إنه تم التوصل لاتفاق لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار يبقى على الإنفاق غير الدفاعى مستقرا للسنة المالية الحالية والمقبلة 2024.
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