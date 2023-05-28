أوكرانيا: مقتل وإصابة 4 أشخاص فى غارة روسية ليلية على كييف

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بيان الإدارة: "لقى شخص حتفه بعد سقوط حطام طائرة بدون طيار على أرض محطة تعبئة فى منطقة هولوسيفسكى فى كييف، ووفقًا للمعلومات الأولية، أصيب ثلاثة أشخاص، وتوفى شخص واحد".

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