كييف: إسقاط أكثر من 40 مسيرة في أجواء المدينة أطلقتها روسيا أمس

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الأوكرانية في كييف، اليوم الأحد، إسقاط أكثر من 40 مسيرة في أجواء المدينة أطلقتها روسيا أمس السبت، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





ودوت صفارات الإنذار فى عدة مقاطعات أوكرانية، فجر الأحد، بينها العاصمة كييف، للتحذير من الغارات الجوية الروسية، حسبما أفادت به بيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التطوير الرقمى فى أوكرانيا. وبحسب خريطة الوزارة على الإنترنت، كانت التحذيرات من الغارات الجوية سارية المفعول فى مقاطعات ميكولايف، كيروفوجراد، تشرنيهيف، دنيبروبتروفسك، إضافة إلى العاصمة كييف.

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