العالم اليوم - بالفيديو.. سقوط فنانة تركية عن المسرح بسبب مرافقها

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. سقوط فنانة تركية عن المسرح بسبب مرافقها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 مايو 2023 11:20 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا يظهر سقوط المطربة التركية الشهيرة كيباريه عن المسرح بطريقة غريبة.

وبينما كانت المغنية تؤدي على المسرح في إحدى حفلاتها صعد أحد معجبيها على الخشبة، فكان رد الفعل الطبيعي من أحد مرافقيها أن يبادر لمنعه الاقتراب منها.

إلا أن اندفاع المرافق للخلف أدى إلى سقوط كيباريه عن المسرح المرتفع.

وفيما لم يتبين تاريخ الحفل، إلا أن الحادثة تم توثيقها بكاميرات الجمهور من زوايا مختلفة.