اليابان تخفف قواعد الهبوط بالمطارات للقادمين على الطائرات الخاصة الأجنبية

جدة - نرمين السيد - أعلنت اليابان، اليوم الأحد، أنها ستعمل على تسهيل إجراءات الهبوط وإجراءات الوصول الأخرى فى المطارات بالنسبة للطائرات الأجنبية الخاصة التى تصل فى المستقبل القريب على أمل جذب المزيد من السياح ذوى الإنفاق الكبير.





وقالت الحكومة -وفقا لوكالة الأنباء اليابانية كيودو - إنه بموجب القواعد الجديدة، سيتم تقصير الفترة المطلوبة للتقدم بطلب للحصول على تصريح للهبوط فى اليابان من 10 أيام على الأقل قبل الوصول إلى ثلاثة، مع إتاحة تقديم طلب قبل 24 ساعة مقدما فى ظل ظروف لا يمكن تجنبها. وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة عدد الزوار الأجانب ذوى الدخل المرتفع من خلال السماح بمزيد من المرونة فى مسارات السفر، حيث يتم استخدام الطائرات الخاصة غالبا من جانب الأفراد البارزين الذين يبحثون عن الراحة والخصوصية. وقالت وزارة الأراضى والبنية التحتية والنقل والسياحة إن اليابان سمحت بالهبوط بطائرات خاصة لأغراض تجارية وأغراض طبية مع إشعار مدته ثلاثة أيام، لكن مراجعة الإخطار بناء على قانون الطيران المدنى ستضيف أولئك الذين يصلون لأسباب تتعلق بمشاهدة المعالم السياحية.

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