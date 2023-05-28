الاحتلال يعتقل فلسطينيين اثنين ويصيب ثالثا بالرصاص فى اقتحام مخيمين بالضفة

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال أصابت شابا بالرصاص المطاطى لدى اقتحامها مخيم "طولكرم"، ومداهمتها عددا من المنازل به، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة مع سكان المخيم.
واعتقلت قوات الاحتلال أسيرًا محررًا، 47 عاما، من بلدة صيدا الفلسطينية، شمال طولكرم.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من مخيم "العروب"، شمال محافظة الخليل، وذلك بعد مداهمة منزل والديه.
وكانت مواجهات عنيفة وقعت أمس بمخيم "العروب" بين سكانه وقوات الاحتلال. ومخيم "العروب" وبلدة "بيت أمر" الواقعة هى الأخرى فى شمال الخليل، هما أكثر منطقتين اضطرابا فى جنوب الضفة الغربية. وتقع الاشتباكات فيهما بشكل يومى، ما يؤدى إلى إصابات فى صفوف الفلسطينيين، وارتقاء شهداء.
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