مراسل «القاهرة الإخبارية»: تفاؤل كبير بشأن رفع سقف الدين الأمريكى

جدة - نرمين السيد - وأضاف "نور الدين" خلال رسالة على الهواء مع الإعلامية داليا أبوعميرة لــ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن "مكارثى" قال فى ​​وقت سابق إنه يحرز "تقدما" فى المفاوضات، بشأن رفع سقف ديون الحكومة الفيدرالية، وأمهل أعضاء مجلس النواب 72 ساعة للتجمع ثم 24 ساعة، لمناقشة الأزمة بدءا من الأسبوع المقبل الذى يبدأ الاثنين.

ومع تعميق الخلاف على بعض القضايا الشائكة فى شأن رفع سقف الدين الأمريكى، فإن خطرا يلوح فى الأفق فى حالة عدم التوصل لاتفاق سيدخل الولايات المتحدة الأمريكية فى نفق مظلم لن تخرج منه سالمة، خصوصا أن الاقتصاد الأمريكى حجز زاوية للعالم، كما يدفع برفع سعر الفائدة بالنسبة للمنازل بشكل جنونى.

وفى المقابل، يرى الجمهوريون أن الخلاف مع البيت الأبيض يكمن فى مسألة الإنفاق الكبير والمساعدات الأمريكية والرعاية الصحية، وذكر مراسل "القاهرة الإخبارية" أن هناك بعض التنازلات قدمها جو بايدن، وسط توقعات بالتوصل إلى اتفاق مبدئى مؤقت، حتى الانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر انطلاقها فى نوفمبر 2024؛ لأن الأزمة ستكون طاحنة على المجتمع الأمريكى والتى تبدأ بارتفاع هائل فى أسعار العقارات.